Inzaghi | ”Lo farò nei prossimi giorni con la società!”

(Di domenica 22 maggio 2022) Simoneha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria per 3 a 0 contro la Sampdoria che non ha comunque permesso all’Inter di vincere lo Scudetto. Sul sentimento che prevale in lui in questo momento: ”Orgoglio perché l’applauso finale dello stadio e della curva è stato tutto molto bello, vanno fatti i complimenti a questo gruppo che ha fatto un’ottima stagione ma bisogna fare i complimenti anche al Milan, nelle prime otto quei sei/sette punti di distacco sono quelli che hanno fatto la differenza. Sono orgoglioso di questo gruppo, complimenti al Milan, hanno fatto una grande stagione”. Su cosa ha avuto il Milan in più dell’Inter: ”Sono stati più continui nell’ultimo periodo, a noi nel mese di febbraio il doppio confronto con il Liverpool ha influito. Mi viene di fare un applauso ai miei ragazzi, nei...

