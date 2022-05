Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali: l’ultima speranza! (Di domenica 22 maggio 2022) Alle 18:00 andrà in scena la partita tra Inter e Sampdoria: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme le formazioni ufficiali che scenderanno in campo per l’ultima giornata di Serie A. I padroni di casa occupano la seconda posizione in classifica con 81 punti, 2 in meno della capolista impegnata contro il Sassuolo. Il sogno scudetto sembra essere ormai tramontato ma per non perdere completamente le speranze bisogna fare il massimo in questa partita. Simone Inzaghi lo ha chiesto ai suoi migliori 11, schierandoli in campo con il classico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Handanovic, in difesa agiranno Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo giocheranno Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic mentre il tandem d’attacco sarà composto da Correa e Lautaro. Gli ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 22 maggio 2022) Alle 18:00 andrà in scena la partita tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme leche scenderanno in campo pergiornata di Serie A. I padroni di casa occupano la seconda posizione in classifica con 81 punti, 2 in meno della capolista impegnata contro il Sassuolo. Il sogno scudetto sembra essere ormai tramontato ma per non perdere completamente le speranze bisogna fare il massimo in questa partita. Simone Inzaghi lo ha chiesto ai suoi migliori 11, schierandoli in campo con il classico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Handanovic, in difesa agiranno Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo giocheranno Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic mentre il tandem d’attacco sarà composto da Correa e Lautaro. Gli ...

Inter : ?| QUIZ ? Ci sono 3? nerazzurri che hanno segnato 3? gol nelle sfide contro la @sampdoria. Sapresti dire chi sono?… - Inter : ? | UN GIORNO Preparazione all’ultima sfida del campionato di @SerieA #InterSampdoria! ?? Daremo tutto ?????? - cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - Arenanews1 : Live Streaming BeIN SPORTS Sassuolo vs AC Milan dan Inter vs Sampdoria: Scudetto Liga Italia - Tribunnnews - - garfieldpanenka : RT @SerieA_Lawas: Kick off Inter 0-0 Sampdoria Sassuolo 0-0 AC Milan -