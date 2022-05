Giro d'Italia, fuga per la vittoria di Giulio Ciccone. Nibali tiene il passo (Di domenica 22 maggio 2022) Giulio Ciccone vince la quindicesima tappa del Giro d'Italia 2022, la Rivarolo Canavese - Cogne, di 178 chilometri. Il ciclista Italiano, 27enne di Chieti, della Trek - Segafredo, stacca gli avversari ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 22 maggio 2022)vince la quindicesima tappa deld'2022, la Rivarolo Canavese - Cogne, di 178 chilometri. Il ciclistano, 27enne di Chieti, della Trek - Segafredo, stacca gli avversari ...

