Giorgio Napolitano, fonti sanitarie: “Decorso buono” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Secondo quanto apprende l’Adnkronos da ambienti sanitari, è buono il Decorso post operatorio del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, sottoposto a un intervento chirurgico ieri e ricoverato in terapia intensiva dell’Inmi Spallanzani. Se il Decorso continuerà a essere positivo, sottolineano le stesse fonti, Napolitano potrà presto essere trasferito in reparto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Secondo quanto apprende l’Adnkronos da ambienti sanitari, èilpost operatorio del presidente emerito della Repubblica,, sottoposto a un intervento chirurgico ieri e ricoverato in terapia intensiva dell’Inmi Spallanzani. Se ilcontinuerà a essere positivo, sottolineano le stessepotrà presto essere trasferito in reparto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

pierofassino : Vicino con grande affetto al Presidente Giorgio #Napolitano che con la forza e la serenità di sempre ha affrontato… - erasmodapisa1 : RT @AseroGiovanna: Giorgio Napolitano è in ospedale per gravi problemi. 97 anni. La domanda è: ci sono i sui parenti con lui o anche lui… - Paolo_Oberto : RT @AseroGiovanna: Giorgio Napolitano è in ospedale per gravi problemi. 97 anni. La domanda è: ci sono i sui parenti con lui o anche lui… - Ilaria89965081 : RT @AseroGiovanna: Giorgio Napolitano è in ospedale per gravi problemi. 97 anni. La domanda è: ci sono i sui parenti con lui o anche lui… - cotrozzi_lisa : RT @AseroGiovanna: Giorgio Napolitano è in ospedale per gravi problemi. 97 anni. La domanda è: ci sono i sui parenti con lui o anche lui… -