Forlì, coniugi romani si uccidono: avevano un bunker in casa, temevano l'Apocalisse (Di domenica 22 maggio 2022) Lui e lei morti nella loro abitazione estiva nella frazione Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, nella valle del Bidente sull'appennino romagnolo. Forse i... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 22 maggio 2022) Lui e lei morti nella loro abitazione estiva nella frazione Spinello di Santa Sofia, in provincia di-Cesena, nella valle del Bidente sull'appennino romagnolo. Forse i...

Advertising

infoitinterno : Forlì, coniugi morti in casa: l’ipotesi del doppio suicidio, il bunker e l’ombra della setta - Nutizieri : Forlì, coniugi morti in casa: l’ipotesi del doppio suicidio, il bunker e l’ombra della setta… - corrierebologna : Forlì, coppia morta in casa: l’ipotesi del suicidio, il bunker e l’ombra della setta - settesere : Forlì, coniugi trovati morti in casa: ipotesi suicidio in contemporanea #settesere #news -