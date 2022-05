“Fa shopping con l’autista”, Jessica Selassiè attaccata (in modo assurdo) da una ex gieffina (Di domenica 22 maggio 2022) Maria Monsè dopo avere (nuovamente) giudicato la storia d’amore tra Lulù e Manuel Bortuzzo, ospite di “Non succederà più” su Radio Radio, ha confidato a Giada Di Miceli anche cosa ne pensa di Jessica Selassiè. Maria Monsè attacca Jessica Selassiè e tira fuori motivazioni assurde Alla fine di tutto mi hanno mandato dei video dove... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 22 maggio 2022) Maria Monsè dopo avere (nuovamente) giudicato la storia d’amore tra Lulù e Manuel Bortuzzo, ospite di “Non succederà più” su Radio Radio, ha confidato a Giada Di Miceli anche cosa ne pensa di. Maria Monsè attaccae tira fuori motivazioni assurde Alla fine di tutto mi hanno mandato dei video dove... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Fa shopping con l’autista”, Jessica Selassiè attaccata (in modo assurdo) da una ex gieffina - xcinefilax : @ing0rdigia A me passa tutta la voglia di fare shopping, poi odio i centri commerciali esco sempre con il mal di testa e distrutta - badicea : @E_Sylveon Per farci diventare obesi, malati e drogati di ??. Tempo fa avevo trovato un articolo dove si associava c… - albertocol9 : Allora, sono uscito a prendere una boccata d’aria prima di chiudermi nel bunker. Per stemperare la tensione shoppin… - MANID0RO : @cannoloegraffa Posso venire a far shopping con voi? :) amo pure la fotografia -