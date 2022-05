Dove andremo a finire se gli hacker cinesi tentano un attacco alla Russia? (Di domenica 22 maggio 2022) La campagna dettagliata da una società di sicurezza informatica mette in luce le tattiche sempre più sofisticate di Pechino per monitorare una serie di obiettivi, inclusi i paesi che considera amici. Il 23 marzo scorso sono arrivate nelle caselle di posta di scienziati e ingegneri di diversi istituti di ricerca e sviluppo militari russi, forse inviate dal Ministero della Salute russo, una serie di email. Tutte queste avevano lo stesso contenuto, ovvero offrivano informazioni apparentemente allettanti su un «elenco di persone soggette alle sanzioni statunitensi per aver invaso l’Ucraina». Ma le e-mail sarebbero state – secondo il Rapporto che sarà pubblicato giovedì dalla società di sicurezza informatica israelo-americana Check Point – effettivamente inviate da hacker sponsorizzati dallo stato in Cina che tentavano di invogliare i loro obiettivi russi a ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 22 maggio 2022) La campagna dettagliata da una società di sicurezza informatica mette in luce le tattiche sempre più sofisticate di Pechino per monitorare una serie di obiettivi, inclusi i paesi che considera amici. Il 23 marzo scorso sono arrivate nelle caselle di posta di scienziati e ingegneri di diversi istituti di ricerca e sviluppo militari russi, forse inviate dal Ministero della Salute russo, una serie di email. Tutte queste avevano lo stesso contenuto, ovvero offrivano informazioni apparentemente allettanti su un «elenco di persone soggette alle sanzioni statunitensi per aver invaso l’Ucraina». Ma le e-mail sarebbero state – secondo il Rapporto che sarà pubblicato giovedì dsocietà di sicurezza informatica israelo-americana Check Point – effettivamente inviate dasponsorizzati dallo stato in Cina che tentavano di invogliare i loro obiettivi russi a ...

