Diretta "No" ai tank Maver, un clamoroso schiaffo a Zelensky. Azovstal, chi spunta tra i combattenti arresi (Di domenica 22 maggio 2022) Siamo all'89esimo giorno di guerra. Il mondo è scosso dai video delle esecuzioni di Bucha. Continua il mistero-Azovstal: Mosca ne annuncia il pieno controllo, ma dentro la fonderia potrebbe esserci ancora qualcuno. Tra i combattenti che si sono arresi, anche degli stranieri. Zelensky parla di sforzi per arrivare alla pace. Duda, presidente polacco, in visita in Ucraina. Ore 07.30 Ucraina, arrivato leader polacco Duda: parlerà al Parlamento Attesa in Ucraina per l'intervento di oggi, domenica 22 maggio, in Parlamento del presidente polacco Andrzej Duda. Lo rende noto la presidenza della Polonia sul suo account Twitter, sottolineando che Duda sarà il primo capo di Stato straniero a tenere un discorso alla Verkhovna Radad dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte della Russia. Ore 06.11 Zelensky: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Siamo all'89esimo giorno di guerra. Il mondo è scosso dai video delle esecuzioni di Bucha. Continua il mistero-: Mosca ne annuncia il pieno controllo, ma dentro la fonderia potrebbe esserci ancora qualcuno. Tra iche si sono, anche degli stranieri.parla di sforzi per arrivare alla pace. Duda, presidente polacco, in visita in Ucraina. Ore 07.30 Ucraina, arrivato leader polacco Duda: parlerà al Parlamento Attesa in Ucraina per l'intervento di oggi, domenica 22 maggio, in Parlamento del presidente polacco Andrzej Duda. Lo rende noto la presidenza della Polonia sul suo account Twitter, sottolineando che Duda sarà il primo capo di Stato straniero a tenere un discorso alla Verkhovna Radad dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte della Russia. Ore 06.11: ...

