(Di domenica 22 maggio 2022) Riccardostorica voce di Radio Rai interviene sue gli scontri sul terreno di gioco. Il giornalista ha preso una posizione netta sulla scelta di Dazn di non mostrare le immagini di quanto stava accadendo sugli spalti. Laufficiale di Dazn, molto contestata dai tifosi del, parla di ultras azzurri che hanno infastidito alcuni cittadini e poi l’assalto dei tifosi bianconeri ai pullman dei supporters avversari. Ma sul terreno di gioco è successo di tutto. Secondo quanto testimoniato da molti video apparsi sui social, a scatenare gli scontri in, ci sono stati anche i: “Vesuvio lavali col fuoco“, oltre a quelli contro Maradona. Ecco il commento di Riccardosu ...

Advertising

napolipiucom : Cucchi: 'Cori razzisti, cronaca negata in Spezia-Napoli' #Maradona #spezianapoli #vesuvio #ForzaNapoliSempre… -

Zazoom Blog

Juve giustiziata dal Var a Torino" UFFICIALE " Ammenda di 8mila euro all'Atalanta: "beceri contro i napoletani e l'arbitro" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB: due Cc condannati a 12 anniJuve giustiziata dal Var a Torino" UFFICIALE " Ammenda di 8mila euro all'Atalanta: "beceri contro i napoletani e l'arbitro" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB: due Cc condannati a 12 anni Spezia-Napoli | la strana scelta di Dazn | non raccontare gli scontri tra tifosi Cucchi | «cronaca negata» Riccardo Cucchi storica voce di Radio Rai interviene su Spezia-Napoli e gli scontri sul terreno di gioco allo stadio Picco.Capita sempre più spesso, forse non dare agli incidenti particolare importanza. Il giornalista su Twitter: «Chi è davanti alla tv non ha capito nulla» ...