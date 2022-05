Corea del Nord, Biden: “Test missilistici non mi preoccupano, siamo pronti a tutto” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “siamo preparati a tutto ciò che potrebbe fare la Corea del Nord. Abbiamo pensato a come risponderemmo a qualunque cosa possa fare. Quindi non sono preoccupato”. Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso di un incontro a Seoul con il suo omologo sudCoreano, Yoon Suk-Yeol, parlando dell’ipotesi, avanzata dai funzionari statunitensi, che Pyongyang possa condurre Test missilistici durante la sua visita in Asia. In questo conTesto, a una domanda della Cnn se avesse un messaggio per il leader NordCoreano Kim Jong-un, Biden ha risposto: “Ciao. Punto”, riflettendo i tentativi, finora infruttuosi, di far ripartire i canali diplomatici tra i due ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “preparati aciò che potrebbe fare ladel. Abbiamo pensato a come risponderemmo a qualunque cosa possa fare. Quindi non sono preoccupato”. Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti, Joe, nel corso di un incontro a Seoul con il suo omologo sudno, Yoon Suk-Yeol, parlando dell’ipotesi, avanzata dai funzionari statunitensi, che Pyongyang possa condurredurante la sua visita in Asia. In questo cono, a una domanda della Cnn se avesse un messaggio per il leaderno Kim Jong-un,ha risposto: “Ciao. Punto”, riflettendo i tentativi, finora infruttuosi, di far ripartire i canali diplomatici tra i due ...

