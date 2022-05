Collisione in volo tra ultraleggeri, due morti a Trani (Di domenica 22 maggio 2022) E' di due morti ed un ferito il bilancio della Collisione in volo tra due ultraleggeri verificatasi stamattina nelle campagne di Trani, a circa 50 chilometri a nord di Bari. Un velivolo è precipitato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) E' di dueed un ferito il bilancio dellaintra dueverificatasi stamattina nelle campagne di, a circa 50 chilometri a nord di Bari. Un veliè precipitato ...

Advertising

Corriere : Trani, ultraleggeri precipitano dopo collisione in volo: due morti - kategullo75 : RT @MediasetTgcom24: Collisione in volo tra ultraleggeri, due morti a Trani #bari #trani - Parpiglia : RT @MediasetTgcom24: Collisione in volo tra ultraleggeri, due morti a Trani #bari #trani - MediasetTgcom24 : Collisione in volo tra ultraleggeri, due morti a Trani #bari #trani - repubblica : Trani, scontro in volo tra due ultraleggeri, un velivolo precipita: due morti e 3 feriti. La collisione vicino al c… -