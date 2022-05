Clamoroso Salernitana: il Cagliari getta via la salvezza, esulta Nicola (Di domenica 22 maggio 2022) Clamorosa sconfitta della Salernitana all’Arechi, ma il Venezia frena il Cagliari: la lotta salvezza ha decretato chi resta in Serie A La Salernitana sprofonda davanti ad un Arechi ammutolito dal poker calato dall’Udinese. Il Cagliari al Penzo combatte contro il Venezia ma fatica a fare gol. Una lotta salvezza che non ha fatto sconti a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 maggio 2022) Clamorosa sconfitta dellaall’Arechi, ma il Venezia frena il: la lottaha decretato chi resta in Serie A Lasprofonda davanti ad un Arechi ammutolito dal poker calato dall’Udinese. Ilal Penzo combatte contro il Venezia ma fatica a fare gol. Una lottache non ha fatto sconti a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

