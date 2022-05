Calciomercato, Conte e Paratici guardano al Napoli: chiesto un big (Di domenica 22 maggio 2022) Intreccio di mercato tra Napoli e Tottenham. Antonio Conte e Fabio Paratici puntano con decisione su di un big della rosa degli azzurri. Ottenuto il ritorno in Champions League il Napoli guarda con attenzione al futuro. L’addio di Insigne lascia un vuoto non indifferente, che potrebbe essere colmato attraverso una clamorosa operazione a parametro zero. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 maggio 2022) Intreccio di mercato trae Tottenham. Antonioe Fabiopuntano con decisione su di un big della rosa degli azzurri. Ottenuto il ritorno in Champions League ilguarda con attenzione al futuro. L’addio di Insigne lascia un vuoto non indifferente, che potrebbe essere colmato attraverso una clamorosa operazione a parametro zero. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? #Napoli, il #Tottenham punta #Zielinski - cn1926it : #Zielinski, sondaggio del #Tottenham di #Conte: #DeLaurentiis spara alto - CalcioOggi : Il mercato di Inzaghi parte con un addio: c’è la zampata dell’ex - - calciomercatoit : ???? Niente #Kostic per Simone #Inzaghi: Antonio #Conte mette sul piatto 30 milioni ?? - sportli26181512 : Inter, per Perisic c'è un'altra pretendente in Inghilterra: Come riportato da Espn, tra i club interessati a Perisi… -