Calcio: Venezia - Cagliari 0 - 0, anche sardi retrocessi (Di domenica 22 maggio 2022) Venezia - Cagliari 0 - 0 nell'ultima partita del campionato di serie A. Un risultato che segna la retrocessione del Cagliari. Salvezza per la Salernitana uscita sconfitta 4 - 0 dalla gara con l'...

SkySport : ? IL CAGLIARI RETROCEDE IN B ?? La Salernitana perde 4-0 ma è salva ? - AgostinoLagana : Complimenti alla Udinese e al Venezia, contrariamente ad altre squadre, e senza nulla da difendere hanno onorato il calcio! Congratulazioni! - gnavarino : RT @pisto_gol: Il campionato si chiude con la retrocessione del #Cagliari, che non riesce a battere il #Venezia. Una squadra che ha fatto p… - maurodbm70 : RT @alessiomagno1: Complimenti a due squadre che oggi hanno onorato il calcio, l’Udinese ed il Venezia! I friulani già tranquilli, nel cati… - Edorsi53 : RT @RobertoRenga: Capita che il calcio regali sorprese, belle o brutte dipende dal tifo. La Salernitana viene sommersa in casa, ma il Cagli… -