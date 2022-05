Bayern | Ag Lewandowski | «Non si sente rispettato dal cda Vuole partire»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 maggio 2022) L’agente diha parlato del suo futuro alMonaco, delineando uno scenario che già si presumeva da tempo L’agente di Robert, Zahavi, ha parlato ai microfoni della Bild sul futuro dell’attaccante polacco alMonaco. Le sue dichiarazioni: «quest’estate, a nessuno di noi importa dei soldi. La verità è che da qualche mese non sidal cda. Ilha perso Robert non solo come calciatore e come persona». L'articolo proviene da Calcio News 24.