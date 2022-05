Amministrative Verona, Renzi: “Sceglieremo Tosi, è il più capace” (Di domenica 22 maggio 2022) "Alle Amministrative non si vota sulla base di una scelta ideologica ma si sceglie il sindaco più bravo. Il sindaco è quello a cui affidi le chiavi di casa per i prossimi 5 anni. Appoggeremo Flavio Tosi perché lo riteniamo il più capace di rappresentare il futuro di Verona". Lo ha detto Matteo Renzi a Verona, nel corso della presentazione del suo nuovo libro 'Il Mostro'- Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 maggio 2022) "Allenon si vota sulla base di una scelta ideologica ma si sceglie il sindaco più bravo. Il sindaco è quello a cui affidi le chiavi di casa per i prossimi 5 anni. Appoggeremo Flavioperché lo riteniamo il piùdi rappresentare il futuro di". Lo ha detto Matteo, nel corso della presentazione del suo nuovo libro 'Il Mostro'-

