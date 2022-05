Ultime Notizie – Attacchi hacker Italia, Cybersicurezza: “Non intaccati sistemi” (Di sabato 21 maggio 2022) Gli Attacchi hacker di tipo Ddos in corso da ieri contro siti web di istituzioni e pubbliche amministrazioni non intaccano i dati. Lo riferisce l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale spiegando che “questi Attacchi, benché possano rendere indisponibili i siti per un certo periodo di tempo ad utenti legittimi creando alcuni disagi, non intaccano la integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi colpiti a differenza, ad esempio, di un attacco di tipo ransomware”. L’Agenzia sta monitorando la situazione e sul portale dello Csirt Italia ha pubblicato un bollettino tecnico contenente le linee guida aggiuntive per la mitigazione delle diverse tipologie di Attacchi Ddos, “raccomandando l’adozione di tutte le misure indicate da parte delle pubbliche ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Glidi tipo Ddos in corso da ieri contro siti web di istituzioni e pubbliche amministrazioni non intaccano i dati. Lo riferisce l’Agenzia per laNazionale spiegando che “questi, benché possano rendere indisponibili i siti per un certo periodo di tempo ad utenti legittimi creando alcuni disagi, non intaccano la integrità e la confidenzialità delle informazioni e deicolpiti a differenza, ad esempio, di un attacco di tipo ransomware”. L’Agenzia sta monitorando la situazione e sul portale dello Csirtha pubblicato un bollettino tecnico contenente le linee guida aggiuntive per la mitigazione delle diverse tipologie diDdos, “raccomandando l’adozione di tutte le misure indicate da parte delle pubbliche ...

