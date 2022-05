Tutto quello che a Napoli i berlusconiani non dicono su un leader allo sbando (Di sabato 21 maggio 2022) Due giorni a Napoli: lo stato maggiore di Forza Italia si riunisce attorno a Silvio Berlusconi, che ritorna in pubblico più putiniano che mai. Nella grande sala della Mostra d’Oltremare ci sono tanti convitati di pietra, tante rimozioni che non devono turbare l’ostensione ai fedeli del corpo del Cavaliere. La vicenda polemica di Maria Stella Gelmini (il coordinatore in Lombardia fatto fuori e sostituito con la filosalviniana Licia Ronzulli) è la questione meno rilevante. Certo la ministra per i Rapporti regionali è la capodelegazione azzurra al governo e quindi la sua critica al capo indiscusso e indiscutibile ha fatto rumore. Addirittura sembrava che lei non volesse mettere piede alla convention partenopea e invece c’è, zittita dal coordinatore nazionale Antonio Tajani: le ha fatto presente che lei ha un incarico di rilievo nell’esecutivo, dunque che cosa vuole di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 21 maggio 2022) Due giorni a: lo stato maggiore di Forza Italia si riunisce attorno a Silvio Berlusconi, che ritorna in pubblico più putiniano che mai. Nella grande sala della Mostra d’Oltremare ci sono tanti convitati di pietra, tante rimozioni che non devono turbare l’ostensione ai fedeli del corpo del Cavaliere. La vicenda polemica di Maria Stella Gelmini (il coordinatore in Lombardia fatto fuori e sostituito con la filosalviniana Licia Ronzulli) è la questione meno rilevante. Certo la ministra per i Rapporti regionali è la capodelegazione azzurra al governo e quindi la sua critica al capo indiscusso e indiscutibile ha fatto rumore. Addirittura sembrava che lei non volesse mettere piede alla convention partenopea e invece c’è, zittita dal coordinatore nazionale Antonio Tajani: le ha fatto presente che lei ha un incarico di rilievo nell’esecutivo, dunque che cosa vuole di ...

Advertising

SimoneAlliva : Massacrano un 16enne per una bandana arcobaleno e tutto quello che sanno dire è: “Sono stati denunciati. Una legge… - RaphaelRaduzzi : 'Grazie per tutto quello che ha fatto e continuamo insieme a difendere l'Italia' questa la conclusione della replic… - bambinogesu : È una malattia infettiva causata dal #virusMPXV. Raramente può contagiare l’uomo, come nei recenti casi segnalati a… - dankovinko : RT @SimoneMoriOff: nessun altro perché ho tutto quello che desidero. Sono orgoglioso di come combatto, di come reagisco, di come sono. Ring… - HESMYLFINELINE : vederti così tutto quello che mi serve per dormire bene -