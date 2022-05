Traffico Roma del 21-05-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàscorrevole su Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24Teramo ala polizia locale Singer arredamenti per un veicolo ribaltato in via Appia Pignatelli all’altezza di via Cecilia metella altro incidente su via della Sorbona all’altezza di via del Politecnico prudenza in viale di Tor di Quinto per un semaforo ha battuto a seguito di un incidente nei pressi della caserma Salvo D’Acquistopo’ interdetto sulla panoramica per lavori di pulizia nel tratto tra via Trionfale Piazzale Clodio nuovo incidente su via dei Bevilacqua all’altezza della Stazione Aurelia dalle 14 sono possibili disagi in centro in Piazza della Repubblica il passaggio di un corteo ripercussioni al ...