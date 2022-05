Tebas attacca Mbappé e il PSG | “È un insulto al calcio”

(Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente della Liga lancia un forte messaggio dopo la decisione diLigaÈ arrivata oggi la decisione di Kyliandi rifiutare il Real Madrid e accettare l’onerosa proposta di rinnovo da parte del PSG. Il presidente dei parigini, Nasser Al-Khelaifi, ha però scatenato con questa mossa di mercato l’ira del presidente della Liga, Javier. Quest’ultimo con un tweet ha tuonato un durissimo attacco volto a criticare queste mosse di mercato, a cui il PSG non è nuovo, ecco le sue parole: “Quello che farà il PSG rinnovandocon grandi somme di denaro (a sapere dove e come le paga) dopo aver avuto perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni e avere un monte ingaggi da più di ...

Lo ha detto il presidente della Liga, Javier, attaccando con durezza il Psg in seguito alle tante voci che vorrebbero un rinnovo di Kylian Mbappé a cifre clamorose per non lasciar andare via il ...La società parigina e il suo presidente, Nasser Al - Khelaifi , finiscono nell'occhio del ciclone e a sfoderare un durissimo attacco è il presidente della Liga, Javier: 'Quello che farà il PSG ...Su Twitter, Tebas si scaglia contro il PSG dopo la notizia del rinnovo monstre di Mbappe. Il presidente della Liga cita la Superlega, progetto ancora sostenuto anche dalla Juventus. MBAPPE’ – «Quello ...Una telenovela arriva al suo epilogo, in un modo che appariva per certi versi impronosticabile fino a pochi giorni fa: Kylian Mbappé è pronto a prolungare il proprio accordo con il Paris Saint-Germain ...