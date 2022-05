STORICO STAGE CON LA NAZIONALE A PER DUE NEROVERDI: MANCINI CHIAMA CAMBIAGHI E DALLE MURA (Di sabato 21 maggio 2022) C’è anche del neroverde nel futuro del calcio italiano. È con particolare soddisfazione (ed emozione) che il Pordenone Calcio ha ricevuto una doppia storica convocazione per lo STAGE della NAZIONALE maggiore fortemente voluto dalla FIGC, d’intesa con le Leghe e i Club, e dal commissario tecnico Roberto MANCINI per valutare da vicino i miglior giovani d’Italia, possibili protagonisti della NAZIONALE nel breve e medio periodo. Nell’elenco azzurro figurano l’attaccante Nicolò CAMBIAGHI e il difensore Christian DALLE MURA, fra i migliori Under dell’intera Serie B 2021/22. CAMBIAGHI, classe 2000 di proprietà dell’Atalanta, ha totalizzato 36 presenze in campionato, superando la doppia cifra di giocate decisive: 7 reti e 5 assist. DALLE ... Leggi su udine20 (Di sabato 21 maggio 2022) C’è anche del neroverde nel futuro del calcio italiano. È con particolare soddisfazione (ed emozione) che il Pordenone Calcio ha ricevuto una doppia storica convocazione per lodellamaggiore fortemente voluto dalla FIGC, d’intesa con le Leghe e i Club, e dal commissario tecnico Robertoper valutare da vicino i miglior giovani d’Italia, possibili protagonisti dellanel breve e medio periodo. Nell’elenco azzurro figurano l’attaccante Nicolòe il difensore Christian, fra i migliori Under dell’intera Serie B 2021/22., classe 2000 di proprietà dell’Atalanta, ha totalizzato 36 presenze in campionato, superando la doppia cifra di giocate decisive: 7 reti e 5 assist....

