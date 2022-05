Si chiude Bergamo Next Level: “Dobbiamo guardare oltre i nostri confini” (Di sabato 21 maggio 2022) Bergamo. Si chiude dopo una settimana di lavori la seconda edizione di Bergamo Next Level, la manifestazione promossa da Università degli Studi di Bergamo e da Pro Universitate Bergomensi per condividere idee e immaginare la Bergamo del futuro. Otto giornate di manifestazione, 16 eventi in 15 luoghi diversi della città con 60 docenti impegnati nell’organizzazione, 86 relatori e 9 soci della manifestazione. Ognuna delle proposte aveva al centro lo slogan “rigenerazione senza confini”. Per tirare le somme degli spunti e delle riflessioni emersi durante la settimana è stata organizzata La fucina delle idee, l’evento conclusivo della manifestazione dove alcuni dei più importanti attori del territorio bergamasco hanno dialogato sulle persone e il territorio ... Leggi su bergamonews (Di sabato 21 maggio 2022). Sidopo una settimana di lavori la seconda edizione di, la manifestazione promossa da Università degli Studi die da Pro Universitate Bergomensi per condividere idee e immaginare ladel futuro. Otto giornate di manifestazione, 16 eventi in 15 luoghi diversi della città con 60 docenti impegnati nell’organizzazione, 86 relatori e 9 soci della manifestazione. Ognuna delle proposte aveva al centro lo slogan “rigenerazione senza”. Per tirare le somme degli spunti e delle riflessioni emersi durante la settimana è stata organizzata La fucina delle idee, l’evento conclusivo della manifestazione dove alcuni dei più importanti attori del territorio bergamasco hanno dialogato sulle persone e il territorio ...

