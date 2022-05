“Questo è il c***o del problema”. Gianna Nannini sbotta in diretta. Gelo in studio, imbarazzo di Carlo Conti (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo 4 settimane si chiude l’avventura di The Band. Si è trattato di un esperimento per alcuni versi inedito per Rai1 data la proverbiale diffidenza della prima rete Rai per il linguaggio del talent show. L’operazione è stata possibile grazie alla presenza di Carlo Conti una garanzia del venerdì sera di Rai1 con i suoi storici format, che ha voluto provare il lancio di un nuovo titolo con l’idea di dare spazio alle band che in questi ultimi due anni non avevano avuto la possibilità di esibirsi dal vivo causa pandemia. Insieme a Carlo Conti c’erano Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento. La prima edizione del programma è stata vinta da “Isola delle rose”, il gruppo, capitanato da Enrico Nigiotti in qualità di tutor, si è aggiudicato la vittoria all’ultimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo 4 settimane si chiude l’avventura di The Band. Si è trattato di un esperimento per alcuni versi inedito per Rai1 data la proverbiale diffidenza della prima rete Rai per il linguaggio del talent show. L’operazione è stata possibile grazie alla presenza diuna garanzia del venerdì sera di Rai1 con i suoi storici format, che ha voluto provare il lancio di un nuovo titolo con l’idea di dare spazio alle band che in questi ultimi due anni non avevano avuto la possibilità di esibirsi dal vivo causa pandemia. Insieme ac’eranoVerdone e Asia Argento. La prima edizione del programma è stata vinta da “Isola delle rose”, il gruppo, capitanato da Enrico Nigiotti in qualità di tutor, si è aggiudicato la vittoria all’ultimo ...

Advertising

foggylady : RT @tartaro7: Proprio in questo momento un grosso fagianovampiro sta volando sopra casa mia. Devo lanciargli del tofu? (come nutrimento o c… - vile_meccanico : @Gladys82012839 @Miti_Vigliero @mattiafeltri Eh, Gladys, senza polemica, ma c'e' anche un politico di oggi che va a… - SkinnyAce2 : @UniPadova @Quirinale Ridicola ipocrita affermazione. Chi ha dubbi in Italia è messo alla gogna o al bando, e ques… - thecoolmauri : RT @tartaro7: Proprio in questo momento un grosso fagianovampiro sta volando sopra casa mia. Devo lanciargli del tofu? (come nutrimento o c… - gio_lucy_ : @Camilla46191279 @phisical10 @gentileros3614 Se si è creato tutto sto hype è solo perché voi avete voluto insistere… -