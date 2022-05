Milan, c’è la data del raduno per la stagione 2022-2023: le ultime / News (Di sabato 21 maggio 2022) Manca una partita alla fine della stagione, ma arrivano importanti notizie sul raduno del prossimo anno. data e dettagli Leggi su pianetamilan (Di sabato 21 maggio 2022) Manca una partita alla fine della, ma arrivano importanti notizie suldel prossimo anno.e dettagli

Advertising

AlfredoPedulla : #Arnautovic piace molto al #Napoli, confermato quanto detto 6 giorni fa. Ma anche alla #Juve che cerca un attaccant… - PBPcalcio : C’è una strana deriva ultimamente qui, dove si cerca di far passare il #Milan per “aiutato”. Parliamo dello stesso… - Zoroback_023 : @milan_corner renditi conto che c'è gente che lo chiedeva come post-Ibra al Milan io non ho parole ahah - Lapapppppa : Aperitivo, i miei amici parlano discutono ridono e io fisso il vuoto, sto in silenzio e nella mia testa mi rimbomba… - vermouthblanc : Ieri notte vado su rai sport e c'è Milan Benfica, finale del '90: zero perdite di tempo, arbitro che fischia solo q… -

Milan, la partenza per Reggio Emilia. C'è anche Kjaer. E che boato per Ibra! Il Milan è partito attorno alle 18 dalla Stazione Centrale di Milano, direzione Reggio Emilia, dove domenica alle 18 sfideranno il Sassuolo nell'ultima di campionato. Con la squadra anche Simon Kjaer Sassuolo - Milan, Pioli: "Dobbiamo essere i migliori" Sono le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della gara con il Sassuolo, ultima di campionato che potrebbe assegnare lo scudetto ai rossoneri. "Non conta quello che hai fatto fino ... Corriere della Sera Ilè partito attorno alle 18 dalla Stazione Centrale di Milano, direzione Reggio Emilia, dove domenica alle 18 sfideranno il Sassuolo nell'ultima di campionato. Con la squadra anche Simon KjaerSono le parole del tecnico delStefano Pioli alla vigilia della gara con il Sassuolo, ultima di campionato che potrebbe assegnare lo scudetto ai rossoneri. "Non conta quello che hai fatto fino ... Milan in vendita, il fondo RedBird offre un miliardo: non c’è solo Investcorp