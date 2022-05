Milan, aumento in vista per un titolare: i dettagli! (Di sabato 21 maggio 2022) La stagione si sta per concludere e il mercato è alle porte. I dirigenti rossoneri, oltre ad essere già alla ricerca di nuovi innesti per la squadra, stanno pensando di blindare chi quest’anno ha fatto bene. Tra i pilastri del Milan c’è sicuramente Pierre Kalulu. Il difensore, classe 2000, si è subito fatto trovare pronto dopo l’infortunio di Kjaer. Kalulu Milan La società starebbe pensando ad un adeguamento di contratto, che scade nel 2025. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri vorrebbero offrire al difensore un aumento non indifferente: dai 500 mila Euro attuali a 1.5 milioni. Dopo la partita con il Sassuolo, le parti si incontreranno per decidere ma una cosa è certa: il Milan vuole tenersi stretto Pierre Kalulu. Asia Di Palma Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022) La stagione si sta per concludere e il mercato è alle porte. I dirigenti rossoneri, oltre ad essere già alla ricerca di nuovi innesti per la squadra, stanno pensando di blindare chi quest’anno ha fatto bene. Tra i pilastri delc’è sicuramente Pierre Kalulu. Il difensore, classe 2000, si è subito fatto trovare pronto dopo l’infortunio di Kjaer. KaluluLa società starebbe pensando ad un adeguamento di contratto, che scade nel 2025. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri vorrebbero offrire al difensore unnon indifferente: dai 500 mila Euro attuali a 1.5 milioni. Dopo la partita con il Sassuolo, le parti si incontreranno per decidere ma una cosa è certa: ilvuole tenersi stretto Pierre Kalulu. Asia Di Palma

