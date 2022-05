Le “poesie da spiaggia” di Jovanotti e Nicola Crocetti piacciono tantissimo: boom di vendite (Di sabato 21 maggio 2022) Chi ha detto che i tormentoni estivi debbano essere necessariamente musicali? Jovanotti sfata il mito, pubblicando poesie da spiaggia in collaborazione con Nicola Crocetti e, dopo una settimana, è già nella top ten dei libri più venduti. poesie da spiaggia, testi pop da recitare in spiaggia, così li definisce Jovanotti. Il cantante ha unito le forze con Nicola Crocetti e ha pubblicato da circa una settimana un’antologia di poesie che sembra piacere tantissimo. Ospite del Salone del libro di Torino per la giornata d’inaugurazione, il cantante ha definito l’evento “il Sanremo della Letteratura“. Crediti: Jovanotti/InstagramSul palco della Sala Oro, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 21 maggio 2022) Chi ha detto che i tormentoni estivi debbano essere necessariamente musicali?sfata il mito, pubblicandodain collaborazione cone, dopo una settimana, è già nella top ten dei libri più venduti.da, testi pop da recitare in, così li definisce. Il cantante ha unito le forze cone ha pubblicato da circa una settimana un’antologia diche sembra piacere. Ospite del Salone del libro di Torino per la giornata d’inaugurazione, il cantante ha definito l’evento “il Sanremo della Letteratura“. Crediti:/InstagramSul palco della Sala Oro, ...

Advertising

ParliamoDiNews : Poesie da spiaggia scelte da due bagnini per le anime: Jovanotti e Crocetti #Newsletter #Scenari #Areale #Mafie… - StefanoFeltri : RT @PazzoPerDomani: E per per le «Poesie da spiaggia scelte da due bagnini per le anime» @LorenzoJova & Nicola Crocetti, a chiudere il @Dom… - blogsicilia : #notizie #sicilia 'Poesie da Spiaggia' il libro di Jovanotti è già nella Top 10 - - NelsaSoliani : RT @feltrinellied: 'Poesie da spiaggia è un titolo avvolgente, già iconico fin dalla prima volta che lo pronunci' #PoesieDaSpiaggia @lorenz… - PazzoPerDomani : E per per le «Poesie da spiaggia scelte da due bagnini per le anime» @LorenzoJova & Nicola Crocetti, a chiudere il… -