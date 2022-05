Inter: Inzaghi 'grande annata indipendentemente da domani' (Di sabato 21 maggio 2022) "Credo sia stata una grandissima annata indipendentemente da domani. Sapevamo che sarebbe stato un anno non semplice ma ho capito che avremmo fatto qualcosa di importante. Siamo qui a giocarci lo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) "Credo sia stata una grandissimada. Sapevamo che sarebbe stato un anno non semplice ma ho capito che avremmo fatto qualcosa di importante. Siamo qui a giocarci lo ...

Advertising

Inter : Vigilia dell'ultima giornata di campionato #InterSampdoria: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di S… - FBiasin : Più che “all’#Inter è mancato #Conte” (#Inzaghi è stato bravissimo), forse, all’#Inter è mancata un’alternativa a… - Gazzetta_it : Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter - MilanWorldForum : Simone Inzaghi in conferenza. Le dichiarazioni QUI -) - fisco24_info : Inter, Inzaghi: 'Grande annata indipendentemente da domani': 'Siamo qui a giocarci lo scudetto all'ultima partita' -