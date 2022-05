In 50mila all’Olimpico per festeggiare il quinto posto della Lazio

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 maggio 2022) A Napoli il terzoviene contestato a suon di uova, striscioni e malumori dei tifosi non solo organizzati, a Roma sponda laziale si festeggia ilche potrà essere raggiunto stasera con un pareggio contro il Verona. Intanto Lotito ha dichiarato che laavrebbe potuto fare di più. «Abbiamo qualche rammarico perché la squadra era attrezzata per fare molto bene – ha rivelato il patron – i cambiamenti non hanno portato i risultati sperati in alcuni ambiti, ma in generale abbiamo raggiunto un posizionamento che non ci fa rimpiangere le aspettative». Annata approvata quindi, con una conclusione che lascia ben sperare: «Stiamo lavorando per poter raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati lo scorso anno». Il sogno di Sarri e il suo staff resta la Champions, così come i tifosi, finalmente ...