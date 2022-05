Furti nella Capitale | tentano di svaligiare un appartamento | beccati con chiavi alterate e grimaldelli

(Di sabato 21 maggio 2022) Roma – I carabinieri del Nucleo Operativo Roma Centro, coordinati dalla Procura di Roma hanno arrestato in flagranza due persone, di 34 e 44 anni, tutte già con precedenti e senza occupazione, gravemente indiziate dei reati di concorso in furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di. I militari, in transito nei pressi di via Lipponio, hanno notato i due indagati uscire con fare sospetto da un condominio ed hanno deciso di bloccarli per sottoporli ad un controllo. La perquisizione sul posto ha permesso ai carabinieri di rinveniredisponibilità dei due indagati, varie, una lastra plastificata, un cacciavite e due telefoni cellulari. Ulteriori accertamenti, hanno consentito di appurare che i ...

Casteddu Online

E' stato poi pure mandato in frantumi il finestrino di un'auto parcheggiata: come già segnalato in più di un'occasione anche altroveBassa comasca, è probabile che i ladri abbiano cercato di ......(in modo prevalentemente legale ma non solo) ed essersi ritagliati parallelamente uno spazio... inevitabilmente era tornato ad aiutare rispetto ai racket, ai prestiti a strozzo, ai. Ora fa ... Cagliari, raffica di furti nella chiesa di Sant'Avendrace: "Tutto il rione è preda dei ladri" Boom di furti nella Capitale. Nel corso di poche ore sono state infatti arrestate diverse persone, tutte con l’accusa di furto aggravato. Nel corso di una prima operazione, i Carabinieri del Nucleo Op ...Ladri in azione, nei giorni scorsi, nella zona di via Carcano; ad essere presa di mira sarebbe stata anche un’auto. I “soliti ignoti” hanno cercato di introdursi in un’abitazione nelle vicinanze della ...