Formula 1 | la Ferrari di Leclerc conquista la pole position in Spagna davanti alla Red Bull di Verstappen e al compagno di squadra Sainz

(Di sabato 21 maggio 2022) Il pilota dellaCharlesha ottenuto laincon un tempo di 1’18?750. PartiràReddi Maxstaccato di 323 millesimi e aldiCarlos. In quarta posizione la Mercedes di Russell e poi l’altra Reddi Perez e la Mecedes di Hamilton.ha fatto un solo giro buono, dopo essere andato in testacoda a otto minuti dal termine delle prove, ma non ha perso concentrazione e si è imposto sul filo di lana. Ilsta era stato il più veloce anche nelle prove libere di questa mattina. Quello che si corre domani alle 15 a Barcellona è il sesto gran premio ...

BARCELLONA - Charles Leclerc ottiene la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo in 1'18"750, davanti al rivale della Red Bull Max Verstappen (+0"323) e il compagno di box Carlos Sainz (+0"416). A seguire, dalla quarta posizione la Mercedes di Russell e poi l'altra Red Bull di Perez e la Mercedes di Hamilton. Leclerc riesce nell'impresa dopo lo sfortunato testacoda in avvio di Q3, con un giro strepitoso nelle qualifiche a Barcellona, con Verstappen impossibilitato a rispondere dopo un guasto al motore negli istanti finali.