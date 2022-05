Emergenza Covid in Corea del Nord, critiche da Cottarelli (Di sabato 21 maggio 2022) MILANO – “Il “dottor Fauci” NordCoreano (tal Ryu Yong-chol) dà consigli in tv contro il Covid: antibiotici, gargarismi con acqua salata e tè allo zenzero. Sono felice di vivere in un paese libero dove, se ne sentono tante, ma i medici possono dire la verità”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 21 maggio 2022) MILANO – “Il “dottor Fauci”no (tal Ryu Yong-chol) dà consigli in tv contro il: antibiotici, gargarismi con acqua salata e tè allo zenzero. Sono felice di vivere in un paese libero dove, se ne sentono tante, ma i medici possono dire la verità”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

sole24ore : ?? Lotta al #Covid, un anno di #GreenPass: con carta verde addio a #lockdown. Festeggia il compleanno un #QRcode che… - ADM_assdemxmi : Emergenza carceri. Mirabelli: “Rendiamo permanenti le misure presente durante l’emergenza Covid” - Lopinionista : Emergenza Covid in Corea del Nord, critiche da Cottarelli - cicciagatta : RT @distefanoTW: Quando parlavamo di “Stato di emergenza permanente” forse non capivate bene. Ora che sentite parlare di Vaiolo e Ufo, dopo… - yaZAxNB2K1oEYku : Prima il covid ora c'è la nuova emergenza il vaiolo delle scimmie in Italia? Emergenza per ogni cosa -