Draghi chiama Zelensky: le tre direttrici per la pace in Ucraina (Di sabato 21 maggio 2022) I due leader politici non si sentivano dal 27 aprile. L'Italia conferma gli sforzi per risolvere il conflitto Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 maggio 2022) I due leader politici non si sentivano dal 27 aprile. L'Italia conferma gli sforzi per risolvere il conflitto

Advertising

Rosyfree74 : RT @kastalrogo: #draghi chiama Putin, mentre invia soldi e armi al pagliaccio #zelensky : non è il momento...è la risposta più educata che… - Danaesse : RT @kastalrogo: #draghi chiama Putin, mentre invia soldi e armi al pagliaccio #zelensky : non è il momento...è la risposta più educata che… - kastalrogo : #draghi chiama Putin, mentre invia soldi e armi al pagliaccio #zelensky : non è il momento...è la risposta più educ… - EmilioBerettaF1 : Alla TV russa parlano dell’Italia: “Draghi ha perso la testa, la gente ci chiama per dirci che lo odia”… -

Draghi chiama il Cremlino e Putin lo ignora Mario Draghi chiama, Vladimir Putin risponde. Ma non come il premier si ... perché non vi parlate con Zelensky" Mi ha ancora risposto:... Mario Draghi evita la trappola grillina: nodo armi solo sfiorato, continua il sostegno all'Ucraina ... letto in meno di trenta minuti, con pochissime pause 'chiama ... Il discorso di Draghi, quindi. Con l'accento iniziale sulla necessità ... l'ex ministro Minniti stronca Zelensky La stessa parola 'armi' ... Mario, Vladimir Putin risponde. Ma non come il premier si ... perché non vi parlate con" Mi ha ancora risposto:...... letto in meno di trenta minuti, con pochissime pause '... Il discorso di, quindi. Con l'accento iniziale sulla necessità ... l'ex ministro Minniti stroncaLa stessa parola 'armi' ...