Gazzetta_NBA : Curry leader (7,5), Looney fa il fenomeno (8,5) più di Doncic (8) #nbaplayoffs #WarriorsMavs - rprat75 : @Filippo54356106 @gaboro10 Classico caso in cui il Dragone era il leader è Luka il miglior giocatore. Durant e Leon… - robespierre77 : @rprat75 Forse hai ragione... Io tifo Boston ma ieri Butler mi ha impressionato anche se cerca sempre il fallo, Don… - tiazorlo : @rprat75 @ArosioLuca83 Io dico sempre una cosa che penso: curry é un leader tecnico sicuramente ma c'è anche draimo… - Marco43353130 : @rprat75 @AiBambini @sebsa04 Sono solo parzialmente d’accordo. Voglio dire un discorso del genere si poteva fare pe… -

Steph fa lo Steph, trova le sue solite triple da distanza siderale e alla fine mette a referto 32 punti e otto rimbalzi. La sua leadership è ancora una volta il valore aggiunto per una squadra che in ...Tra le quattro una delle principali favorite è la formazione allenata da Steve Kerr, i Golden State Warriors, guidati dalSteph. I Warriors arrivano alle finali di Conference dopo due ... Curry leader (7,5), Looney fa il fenomeno (8,5) più di Doncic (8) Con il solito show da 3 punti Steph guida il raddoppio dei Warriors, massimo in carriera (21 punti) per il lungo ...Luka Doncic was dominating, yelling in celebration and flexing his arms in Stephen Curry's house. Then Curry and the Golden State Warriors delivered one of those signature third-quarter flurries that ...