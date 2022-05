Attacco hacker, l’Agenzia per la cybersecurity: “Non ha messo a rischio la sicurezza dei dati” (Di sabato 21 maggio 2022) Gli attacchi hacker di tipo Ddos – “distributed denial of service” o “interruzione distribuita di servizio” – che dalla tarda serata del 19 maggio hanno colpito siti web di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, “benché possano rendere indisponibili i siti per un certo periodo di tempo a utenti legittimi creando alcuni disagi, non intaccano l’integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi colpiti a differenza, ad esempio, di un Attacco di tipo ransomware”. Ad affermarlo è l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha pubblicato le linee guida aggiuntive – per mitigare le diverse tipologie di attacchi Ddos – sul portale del Computer security incident response team Italia (Csirt), l’organo che monitora gli attacchi informatici nel Paese. A rivendicare l’offensiva è stato il collettivo russo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Gli attacchidi tipo Ddos – “distributed denial of service” o “interruzione distribuita di servizio” – che dalla tarda serata del 19 maggio hanno colpito siti web di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, “benché possano rendere indisponibili i siti per un certo periodo di tempo a utenti legittimi creando alcuni disagi, non intaccano l’integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi colpiti a differenza, ad esempio, di undi tipo ransomware”. Ad affermarlo èper la cybernazionale, che ha pubblicato le linee guida aggiuntive – per mitigare le diverse tipologie di attacchi Ddos – sul portale del Computer security incident response team Italia (Csirt), l’organo che monitora gli attacchi informatici nel Paese. A rivendicare l’offensiva è stato il collettivo russo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un attacco hacker a portali istituzionali italiani è in corso da ieri sera. La Polizia postale è al lavoro. A riven… - Corriere : Allarme hacker contro Eurovision: si teme un attacco russo per impedire la vittoria dell’Ucraina - Agenzia_Ansa : FLASH | Gli hacker russi del collettivo Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale. #ANSA - fattoquotidiano : Attacco hacker, l’Agenzia per la cybersecurity: “Non ha messo a rischio la sicurezza dei dati” - Anna43945822 : RT @DmitryEvic: Dico agli hacker Russi, non perdete tempo con l'Italia, tanto anche senza attacco, non funziona niente, sanità, trasporti,… -