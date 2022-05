Allegri: «Concluso degnamente, con solo giovani non puoi vincere» (Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Juventus Ai microfoni di Sky, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Fiorentina Juve. SCONFITTA – «Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo negli ultimi trenta metri. Ma comunque c’eravamo allenati un giorno e mezzo e neanche tutti. Abbiamo Concluso degnamente l’annata, ora pensiamo alla prossima». DIFFIDATI – «A parte Vlahovic, Rabiot e Kean si sono fatti ammonire. Può capitare». MERCATO – «Nomi e cognomi? Non ce ne sono, parliamo con la società. Sono contento perchè c’è unità d’intenti. Normale che diversi giocatori usciranno. Giorgio ha smesso, Paulo e Bernardeschi sono a fine contratto…Bisogna fare le cose con calma e lucidità, sistemando piano piano la squadra». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Juventus Ai microfoni di Sky, Massimilianoha parlato dopo Fiorentina Juve. SCONFITTA – «Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo negli ultimi trenta metri. Ma comunque c’eravamo allenati un giorno e mezzo e neanche tutti. Abbiamol’annata, ora pensiamo alla prossima». DIFFIDATI – «A parte Vlahovic, Rabiot e Kean si sono fatti ammonire. Può capitare». MERCATO – «Nomi e cognomi? Non ce ne sono, parliamo con la società. Sono contento perchè c’è unità d’intenti. Normale che diversi giocatori usciranno. Giorgio ha smesso, Paulo e Bernardeschi sono a fine contratto…Bisogna fare le cose con calma e lucidità, sistemando piano piano la squadra». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

