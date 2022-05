(Di sabato 21 maggio 2022) Pexels Photo Che legame c’è tra sesso e meditazione? Sempre più esperti suggeriscono di provare a lavorare sulla mente per far fronte alla crescente “epidemia di solitudine” di cui si è occupato anche il New York Times. L’riguarda l’aumento dei tassi di isolamento sociale e quindi sessuale. Che minaccia nonla nostra salute fisica e mentale, ma anche la nostra società. A confermarlo è anche una ricerca pubblicata del Kinsey Institute dell’Università dell’Indiana (USA). Le regole di distanziamento sociale legate alla pandemia hanno prodotto un calo della qualità della vita sessuale per il 43,5% delle persone. Soltanto un intervistato su cinque è riuscito a salvare la propria felicità sessuale includendo nuove pratiche tra cui il sexting e la condivisione di fantasie. Per tutti gli altri, sembra proprio che ci sia bisogno di aiuto. Sesso e ...

AMICA - La rivista moda donna

Gli astri, da questo punto di vista, sono preziosi per metterci in. Ad esempio, per ... La bella stagione ci fa venir voglia di uscire dalla, alla ricerca di un posto insolito dove ...Gli astri, da questo punto di vista, sono preziosi per metterci in. Ad esempio, per ... La bella stagione ci fa venir voglia di uscire dalla, alla ricerca di un posto insolito dove ... Allarme monotonia tra le lenzuola Meditate, ma non solo