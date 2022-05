Vangelo di oggi | venerdì 20 Maggio 2022 | Gv 15 | 12-17 | Commento di Papa Francesco

Advertising

AccionCatolicVE : RT @CA_Forum: Oggi la Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso la presentazione dei tredici patroni della GMG di Lisbona 2023. Tra loro due… - Minerva16956439 : RT @P_GeneraleKoGB: «Voi sapete che (…) Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano… - AlverMetalli : Da oggi 19 maggio 2022 sono cittadino argentino. Le tre foto mostrano il momento del giuramento nella sede del trib… - jacopogiliberto : e anche oggi il *lcoe di lazard* è vangelo quando assévera le mie evidenti verità ed è vaccata quando le smentisce. - siebenroberta : “Gesù ci insegna l’arte di “lasciare la presa”…«Lo Spirito santo vi insegnerà ogni cosa…»:ma [a noi oggi serve anch… -

Cosa ne otterremo', ha detto il vescovo richiamando le parole del, dove i discepoli ...è stato il giorno del dolore per tutta la città dell'Aquila, per l'Abruzzo intero. Domani mattina ...(Giovanni 15,12 - 17) Se dovessimo fare sintesi delle richieste che Gesù fa ai suoi discepoli dovremmo allora rivolgerci aldi: La richiesta di Gesù è semplice e proprio per questo ci ...Uno strazio, la celebrazione delle esequie funebri di ieri mattina, officiata da padre Giovambattista Urso in Abbazia, gremita all’inverosimile in ogni posto ...Sono programmati infine gli interventi dell’avvocato Camillo Rossi del Foro di Roma e di Don Antonio Coluccia, Prete sotto scorta, impegnato a combattere la criminalità organizzata attraverso il ...