Vaiolo delle scimmie, Vaia: "Nessun allarme". Antinori (Spallanzani): "Non identificare omosessuali come portatori, no allo stigma" (Di venerdì 20 maggio 2022) "Nessun allarme. Il cosiddetto 'Vaiolo delle scimmie' non è una nuova malattia e, ripeto, non deve destare allarme, ma grande attenzione". A dirlo è Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto Spallanzani (INMI) dopo il primo caso rilevato nel nostro Paese. Nel corso di una conferenza stampa organizzata per aggiornare sulla situazione, Vaia ha spiegato: "Le tre persone ricoverate attualmente presso il nostro ospedale con infezione confermata da virus Monkeypox sono tre giovani uomini che non riferiscono contatti tra loro, anche se due riportano un viaggio alle Canarie, dove recentemente è stato segnalato un caso di questa malattia. Mentre il terzo ha riferito un viaggio a Vienna. Tutti e tre sono in discrete condizioni di salute, ...

