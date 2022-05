Vaiolo delle scimmie: “Nessun caso a Bergamo e Lombardia, ma attivato il monitoraggio” (Di venerdì 20 maggio 2022) Nessun allarme, ma un imperativo: farsi trovare pronti in caso di necessità. Venerdì mattina, 20 maggio, la direzione generale del Welfare di Regione Lombardia ha fatto il punto sui casi di Vaiolo delle scimmie – finora tre – registrati in Italia. La buona notizia è che, al momento, sono esclusi contagi sul territorio bergamasco e lombardo. Ad ogni modo il Pirellone ha “attivato il proprio sistema di monitoraggio per vigilare sulla possibilità che emergano casi”. Leggi su bergamonews (Di venerdì 20 maggio 2022)allarme, ma un imperativo: farsi trovare pronti indi necessità. Venerdì mattina, 20 maggio, la direzione generale del Welfare di Regioneha fatto il punto sui casi di– finora tre – registrati in Italia. La buona notizia è che, al momento, sono esclusi contagi sul territorio bergamasco e lombardo. Ad ogni modo il Pirellone ha “il proprio sistema diper vigilare sulla possibilità che emergano casi”.

