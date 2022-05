Starliner | esame senza appello

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il veicolo per equipaggio CST-100della Boeing è decollato per il suo secondo volo di prova dopo il pessimo tentativo compiuto nel dicembre 2019 e quello nemmeno iniziato ad agosto 2021. L'arrivo alla ISS, se tutto proseguirà come previsto, è previsto per venerdì 20 maggio.

Advertising

Global Science

Cellule sotto stress e l'olio d'oliva sottoper vedere se potra' diventare un ingrediente irrinunciabile nella dieta degli astronauti, ... in attesa che arrivi la navettanel suo test ...In apertura: il Cst - 100(Crew Space Transportation - 100) è una capsula spaziale proposta da Boeing in collaborazione con Bigelow Aerospace, aziende private entrate nel programma ... Nasa sotto esame dell’ASAP per i rapporti con l’industria Cellule sotto stress e l'olio d'oliva sotto esame per vedere se potra' diventare un ingrediente irrinunciabile nella dieta degli astronauti, ...