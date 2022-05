“Settimana della natura”: all’orto botanico letture, osservazioni e laboratori (Di venerdì 20 maggio 2022) È tutto pronto, nelle oasi verdi della Rete degli orti botanici della Lombardia, per vivere la “Settimana della natura”. Ad adulti e piccini è dedicata una rassegna di percorsi tematici, laboratori, incontri culturali e visite guidate per riscoprire il grande patrimonio di biodiversità presente nei musei a cielo aperto della Rete: l’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, gli Orti botanici di Brera e Città Studi a Milano, l’Orto botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno, l’Orto botanico di Pavia. Unica eccezione, il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio che riaprirà al pubblico a giugno. LA Settimana della natura Il 20 maggio la Giornata ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 20 maggio 2022) È tutto pronto, nelle oasi verdiRete degli orti botaniciLombardia, per vivere la “”. Ad adulti e piccini è dedicata una rassegna di percorsi tematici,, incontri culturali e visite guidate per riscoprire il grande patrimonio di biodiversità presente nei musei a cielo apertoRete: l’Ortodi Bergamo “Lorenzo Rota”, gli Orti botanici di Brera e Città Studi a Milano, l’Orto“G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno, l’Ortodi Pavia. Unica eccezione, il Giardinoalpino “Rezia” di Bormio che riaprirà al pubblico a giugno. LAIl 20 maggio la Giornata ...

