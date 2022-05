Sampdoria: sirene svedesi per Ekdal, sarà addio in estate? (Di venerdì 20 maggio 2022) Calciomercato Sampdoria, futuro incerto per Ekdal: il centrocampista è seguito da alcune squadre svedesi ed è in scadenza Non solo Francesco Caputo è nel mirino del calciomercato. Anche Albin Ekdal, in scadenza di contratto, potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia della Sampdoria. La sua presenza a San Siro contro l’Inter non è ancora certa, a causa dei noti problemi legati alla fascite plantare. Come precisa Il Secolo XIX, la volontà di Ekdal sarebbe quella di restare a Genova per un’altra stagione e aspetta una chiamata dalla Sampdoria per discutere il rinnovo. Dall’altra parte su di lui si sono mosse alcune squadre svedesi che auspicano un ritorno a casa del centrocampista blucerchiato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Calciomercato, futuro incerto per: il centrocampista è seguito da alcune squadreed è in scadenza Non solo Francesco Caputo è nel mirino del calciomercato. Anche Albin, in scadenza di contratto, potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia della. La sua presenza a San Siro contro l’Inter non è ancora certa, a causa dei noti problemi legati alla fascite plantare. Come precisa Il Secolo XIX, la volontà disarebbe quella di restare a Genova per un’altra stagione e aspetta una chiamata dallaper discutere il rinnovo. Dall’altra parte su di lui si sono mosse alcune squadreche auspicano un ritorno a casa del centrocampista blucerchiato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

