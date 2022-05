Advertising

F1inGenerale_ : ??RISULTATI FP2! 1. Leclerc (1:19.670) 2. Russell (+0.117s) 3. Hamilton (+0.204s) 4. Sainz (+0.320s) 5. Verstappen… -

... sono infatti di Georgee di Lewis Hamilton il secondo e terzo miglior tempo, con Sainz e ... Tantogomme e slittamento per le F1 - 75, a discapito di una Red Bull che sembra andare ...Alle spalle del monegasco ci sono infatti le monoposto di George(secondo con 1'19''787) e ... Tantogomme e slittamento per le F1 - 75, a discapito di una Red Bull che sembra andare ... Russell: "Degrado enorme per tutti, è la Red Bull con cui dobbiamo fare i conti" “Non saprei se essere felice, anche a Miami eravamo veloci. Oggi siamo secondi, la macchina reagisce in modo diverso, non c’è il porposing nel rettilineo ma in curva. Dobbiamo adeguarci, la Red Bull è ...L'inglese ancora non si è sbilanciato sulle ambizioni Mercedes a Barcellona dopo un venerdì incoraggiante, dove è emerso un degrado delle gomme molto alto per tutte le vetture ...