Rrahmani sicuro sul Napoli | “Vi dico cosa ci è mancato per lo Scudetto”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 20 maggio 2022) Amirè inervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss” per parlare dell’ultima giornata di campionato e della corsa. Sulla lottadel: “Potevamo fare meglio con un po’ di fortuna, se in qualche partita le cose fossero andate diversamente. Col Milan non avevamo subito neanche un tiro in porta fino ad inizio secondo tempo, poi hanno vinto. Ci dispiace perché volevamo lo, essendo anche che molti di noi non hanno ancora vinto niente in carriera“.RrhamaniSulla partita del Milan: “Se il Sassuolo gioca come sa, sarà difficile per il Milan: potrebbe anche perdere perché è una squadra devastante. Anche se con noi hanno perso 6-1, sono molto ...