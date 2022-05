RedBird pronto a prendersi il Milan | confermato lo scoop di Affari

Advertising

CreMaDrifter : RT @CalcioFinanza: Chi è #RedBird Cpital, il fondo americano pronto all’acquisto del #Milan - AlexS8338 : ++ #RedBird è la cosa peggiore che potesse capitare al #Milan : complimenti ad #Elliott per averci lasciato nelle m… - antoniaronchei : RT @BollettinoIl: #Redbird #Milan ci siamo: i Rossoneri puntano a diventare una media company. Il fondo americano offre 1,3 miliardi di eur… - aleince7 : RT @BollettinoIl: #Redbird #Milan ci siamo: i Rossoneri puntano a diventare una media company. Il fondo americano offre 1,3 miliardi di eur… - infoitsport : Chi è RedBird Capital, il fondo pronto all'acquisto del Milan -

a un passo dal Milanpronta a planare sul Milan . Confermata dunque lo scoop di Affaritaliani.it secondo cui il fondo americano, con investimenti nello sport per circa 6 miliardi di dollari - con partecipazioni ...Per il Milan può essere davvero la svolta, il ritorno dei rossoneri ai vertici europei èa subire un'impennata grazie alle risorse di. In ogni caso Elliott dovrebbe restare, ma in ...Le ultime indiscrezioni vedono il fondo di investimento statunitense Elliott Management aver rotto le trattative con Investcord ed essere pronto a cedere una quota di controllo a Redbird, società fond ...Uno degli elementi in maggiore crescita nelle ultime settimane e pronto a dare il suo apporto per l’ultimo sforzo stagionale è sicuramente Rade Krunic. Il bosniaco ha giocato 34 match in questa stagio ...