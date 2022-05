Pagamenti: partnership tra Piteco e Nexi per le imprese (Di venerdì 20 maggio 2022) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Piteco e Nexi hanno siglato una partnership rivolta al mondo delle imprese. La soluzione consentirà a grandi corporate e pmi di disporre di una nuova soluzione di pagamento digitale e di una linea di credito aggiuntiva, con una gestione controllata, automatizzata e sicura dei flussi autorizzativi, supportando una più rapida immissione di liquidità nella filiera. "Con l'integrazione tra il software di Piteco e le carte di credito virtuali di Nexi, la nuova soluzione di “supply chain finance” mette a disposizione delle aziende strumenti in grado di far fronte all'ottimizzazione dei flussi di cassa, riducendo in modo sostenibile e responsabile gli impatti in termini di liquidità, quindi, di tempistiche sui Pagamenti che anche i sempre più ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Milano, 20 mag. (Adnkronos) -hanno siglato unarivolta al mondo delle. La soluzione consentirà a grandi corporate e pmi di disporre di una nuova soluzione di pagamento digitale e di una linea di credito aggiuntiva, con una gestione controllata, automatizzata e sicura dei flussi autorizzativi, supportando una più rapida immissione di liquidità nella filiera. "Con l'integrazione tra il software die le carte di credito virtuali di, la nuova soluzione di “supply chain finance” mette a disposizione delle aziende strumenti in grado di far fronte all'ottimizzazione dei flussi di cassa, riducendo in modo sostenibile e responsabile gli impatti in termini di liquidità, quindi, di tempistiche suiche anche i sempre più ...

