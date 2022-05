Omicron 4 e 5 | Iss | “Ancora limitate | ma monitoriamo andamento”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Sul fronte varianti del Covid-19, in Italia si conferma una “prevalenza assoluta di, con la variante BA.2 che supera nettamente il 90% in molte regioni. Stiamo monitorando attentamente l’dei sottolignaggi BA.4 e BA.5”, che tuttavia “da noi sonoabbastanza limitati”, con5 “leggermente prevalente sulla 4”. A fare il punto è Anna Teresa Palamara, a capo del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in un video in cui commenta i principali dati emersi dal monitoraggio sull’di Covid-19 in Italia. “Queste due sottovarianti – ricorda – sono state attenzionate perché contengono alcune mutazioni che potrebbero dare una immunoevasione, ma per il momento non ci sono assolutamente motivi di preoccupazione”, rassicura ...