Napoli | accusa malore ma l’ambulanza non arriva | 35enne muore in casa

antonellaa262 : Il governatore Vincenzo De Luca lancia una pesante accusa nei confronti di Palazzo San Giacomo: “Ha detto che dava… - cronachecampane : Napoli, De Luca accusa: 'Dal Comune truffa su fondi al San Carlo' #deluca #Napoli #sancarlo - SiamoPartenopei : Dai tifosi accusa al Napoli: avrebbero anteposto gli interessi personali a quelli sportivi - marimuscara : L'Asl Napoli 1 come un Istituto case popolari, l'accusa della Corte dei Conti: «Centinaia di case, fitti troppo bas… - gen_napoli : @LaRagione_eu C'è chi accusa imprenditori di pagare poco. Scarsità di lavoro giovanile o stagionale si basa su erro… -

L'uomo, secondo l', in cambio di 8mila euro avrebbe compiuto numeri accessi abusivi alle ... Sarebbe così emersa la figura di un dipendente dell'Inps della sede di- Soccavo, che, in base ...I due sodalizi - secondo l'- in accordo tra loro hanno ideato e organizzato l'omicidio di Pasquale Tortora, elemento di spicco dell'omonimo clan attivo ad Acerra e Casalnuovo di, ... Napoli, De Luca accusa: "Dal Comune truffa su fondi al San Carlo" Ci sono anche un dipendente del Comune di Quartu Sant'Elena e uno dell'Inps della sede di Napoli tra gli indagati dell'operazione Interrogazione a sorpresa dei finanzieri del comando provinciale di Pa ...Questa l’accusa a carico di un dipendente del Comune di Quartu, coinvolto in una inchiesta denominata "Interrogazione a sorpresa" condotta dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Nei guai ...