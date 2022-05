L'Ucraina e il piano di pace italiano: uno sforzo apprezzabile. Ma... (Di venerdì 20 maggio 2022) Che possa essere accettato dalle parti belligeranti è alquanto improbabile. Del resto, è stato lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, a. rivelare che Putin gli ha detto, in una ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 maggio 2022) Che possa essere accettato dalle parti belligeranti è alquanto improbabile. Del resto, è stato lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, a. rivelare che Putin gli ha detto, in una ...

Advertising

GiovaQuez : L'Ucraina sta studiando il piano messo a punto dall'Italia per porre fine alla guerra. Ma ora tornate pure a lament… - pierofassino : Le 4?? tappe del Piano di pace presentato all'ONU da @ItalyMFA - Cessate il fuoco - Neutralità Ucraina e ingresso n… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Kiev, bene il piano dell'Italia ma garantire l'integrità territoriale. Ue, preso nota della proposta ital… - LICIO15 : Ucraina, Kiev: 'Allo studio piano dell'Italia per la fine della guerra' - Fata_Turch : MinEsteri ucraino #Nikolenko: Ok piano Italia ma previo 'rispetto della sovranità e dell'#integritàterritoriale del… -