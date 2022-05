Lavoro: Renzi, 'giusta riflessione su salari ma finché c'è rdc è difficile' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "La nostra economia ha alcuni settori che stanno marciando forte, nonostante la guerra. Ma ci sono interi settori che faticano a trovare manodopera. Dobbiamo sicuramente riflettere sui salari, specie in tempi di inflazione. Ma, finché c'è il reddito di cittadinanza, avremo sempre alcuni settori - a cominciare da quello turistico - letteralmente in ginocchio perché non si trovano più stagionali. È semplicemente folle! È finalmente maturo il tempo per la nostra iniziativa su questo tema". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "La nostra economia ha alcuni settori che stanno marciando forte, nonostante la guerra. Ma ci sono interi settori che faticano a trovare manodopera. Dobbiamo sicuramente riflettere sui, specie in tempi di inflazione. Ma,c'è il reddito di cittadinanza, avremo sempre alcuni settori - a cominciare da quello turistico - letteralmente in ginocchio perché non si trovano più stagionali. È semplicemente folle! È finalmente maturo il tempo per la nostra iniziativa su questo tema". Così Matteonella enews.

